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1 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKılıçdaroğlu "Depremzedelere ücretsiz ev" sözünü tekrarladı! "Bir imza ile yapacağız!"

Kılıçdaroğlu “Depremzedelere ücretsiz ev” sözünü tekrarladı! “Bir imza ile yapacağız!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Kılıçdaroğlu “Depremzedelere ücretsiz ev” sözünü tekrarladı! “Bir imza ile yapacağız!”

Alaturka Online
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