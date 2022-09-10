CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon soruşturması aşamasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Devletin özür dilemesi lazım. Oturması, konuşması lazım. Bu kadar büyük acıları çektirmemesi lazım” dedi.

Gökmen ULU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erenekon soruşturması aşamasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 6 Temmuz 2008 tarihinde hayatını kaybeden Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır’ı İzmir’deki ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: Kuddusi Okkır’ın ölümü aslında bir cinayettir. Bunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir acıdır. Acı sadece aileye özgü bir acı değil, bu ülkede hak, hukuk, adalet isteyenler de aynı acıyı bir şekliyle çekmişlerdir.

Devletin aslında özür dilemesi lazım. Oturması, konuşması lazım. Bu kadar büyük acıları çektirmemesi lazım. Siz bir topluma, bir aileye, bir kitleye acılar çektirirseniz, devleti adaletle yönetmiyorsunuz demektir.

Kendisinden randevu istediğimde, ‘gelsin ama sitemlerim olacak’ demiştin. ‘Evet yine geleceğim’ dedim. ‘Evet sitemlerini dinleyeceğim’ dedim. Çünkü onun acısı aslında hepimizin acısıdır. Onun yaşadığı acıları, bu toplumda hiçbir kişinin, hiçbir ailenin yaşamasını istemem.

O nedenle devletin adaletli olması lazım. Kendisine söz de verdim. Kesinlikle devletin Sabriye Hanımla oturup helalleşmesi lazım. Bir şekliyle yaşanan dramların, başka ailelere yaşatılmaması lazım. Her acının aslında bir ders olması lazım. Bu dersi alması gerekenlerin başında da bu ülkenin yöneticileri gelir.

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