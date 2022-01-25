Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini erteli

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Ocak’ta yapmayı planladığı Diyarbakır ziyaretini hava koşulları nedeniyle etelediğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Diyarbakırlı kardeşlerime sözüm söz, en kısa sürede orada olacağım” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Balkanı Kemal Kılıçdaroğlu 27 Ocak’ta yapmayı planladığı Diyarbakır ziyaretini hava muhalefeti nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ülkemiz genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle, Diyarbakır ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Hiç kimse merak etmesin; Diyarbakırlı kardeşlerime sözüm söz, en kısa sürede orada olacağım.” ifadelerine yer verdi.

“DEMOKRASİNİN YOLU DİYARBAKIR’DAN GEÇER”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la dün yaptığı görüşme sonrası CHP’nin Diyarbakır mitingi sorulan Kılıçdaroğlu,

“Diyarbakır’a 27’sinde gideceğim. Diyarbakırlılara buradan selam gönderiyorum. Şuna kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, demokrasi olacaksa, herkes kimliğinden, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım, sorularını da samimiyetle yanıtlayacağım.” açıklamasını yapmıştı.