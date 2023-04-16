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Kılıçdaroğlu: Dul ve yetim aylıklarını hemen halledeceğiz

Yazan:
Alaturka Online
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Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

– Sürekli yüksek yetenek inşasından bahsediyorum; tabi ki önce bu yetenekleri yetiştirecek olan akademisyenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde hemen iyileştirmeler yapacağız.

– Yakından takip ettiğim diğer bir mesele de dul ve yetim aylıkları. Onları da unutmuş durumdalar. Soğanla alay edenler, çocukların yetersiz beslenmesine gülenler, yetimlere ne yapsın… Onu da hemen halledeceğiz. Hemen! #SanaSöz

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