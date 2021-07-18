Kılıçdaroğlu dünyaya seslendi: Beni Erdoğan’la karıştırmayın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli göçmenlerin ardından Afganistan’da Taliban zulmünden kaçan göçmenlerin de kaçak yollarla akın akın Türkiye’ye gelmesine ilişkin sosyal medya hesabından hem Türkçe hem de İngilizce olarak dünya devletlerine seslendi.

“ÇOK ÇETİN MÜZAKERELER SİZİ BEKLİYOR”

“Dünyaya sesleniyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle” ifadelerini kullandı.

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