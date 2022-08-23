Niğde’de öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Eğitim sisteminin tepeden tırnağa yapılandırılması lazım” dedi. Boğaziçi Üniversitesi’nden örnek veren Kılıçdaroğlu, “Şu anda rektör olarak atanan kişinin oraya rektör olmaması lazım. Rektör olabilmesi için Boğaziçi kültürüne göre belli bir birikime sahip olması lazım. Onlar tepeden geldi” şeklinde konuştu.

Müslüm EVCİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde’de üniversite sınavında il genelinde dereceye girerek başarı elde eden Doğukan Nebili, Mertcan Kumak, Doğukan İleri ve öğrencilerin aileleri ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, başarılı öğrencilere bilgisayar hediye etti.

GENÇLER SORDU, KILIÇDAROĞLU YANITLADI

Gençlerin “Nasıl bir eğitim modeli üzerinde ilerleyeceksiniz?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Eğitim sisteminin tepeden tırnağa yapılandırılması lazım. Anaokulundan başlayarak, çocuğun daha nitelikli sorular sormasını sağlayacak bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Sürekli sınavlarla çocukluğu dair yaşatmayan yapıya bir son vermemiz lazım” dedi.

“ÜNİVERSİTELERİMİZİN SADECE ADI ÜNİVERSİTE”

“Teknoloji liselerinin daha kabul gören, tercih edilen liseler olmasını sağlayacağız” diyen Kılıçdaroğlu, “Üniversitelerimizin büyük bir kısmı üniversite değil. Adı üniversite, gerçek anlamda üniversite değil. Üniversitelerde bizim düşüncemiz şu; her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı bir ortam olması. Üniversitelerde otoriter yönetimler olmaması gerekiyor. Her üniversitenin bir kültürü olması gerekiyor” dedi.

BOĞAZİÇİ ÖRNEĞİ

Boğaziçi Üniversitesi’nden örnek veren Kılıçdaroğlu, “Şu anda rektör olarak atanan kişinin oraya rektör olmaması lazım. Rektör olabilmesi için Boğaziçi kültürüne göre belli bir birikime sahip olması lazım. Onlar tepeden geldi” dedi.

“BARINMA SORUNUNU BİR YIL İÇİNDE ÇÖZECEĞİZ”

Öğrenciler, “Çok büyük bir barınma sorunu var. Özellikle İstanbul’da fiyatlar normalde olması gerekenin çok üstünde” diyerek Kılıçdaroğlu’na bu konuyla ilgili politikasını sordu.

Kılıçdaroğlu, “Biz bir yıl içinde yurt sorununu çözmeyi planlıyoruz” cevabını verdi.

İlginizi Çekebilir Boğaziçi’nde kıyım devam ediyor: Tek tek işten çıkarıldılar, dersleri iptal edildi