Kılıçdaroğlu “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Erdoğan’a cevap verdi! “Zırvalık! Saçmalık!”





Dolarda yaşanan artışın ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de enerjiye yapılan yüzde 48’lik zam sebebiyle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türk Lirası’nın dolar karşısında hızla eridiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ekonominin kitabı yazdık” sözlerini çok sert eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #erdoğan #ekonomininkitabı #chp #receptayyiperdoğan #ekonomi #yurtaştv