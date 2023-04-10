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10 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu: Emniyet teşkilatımızın değerli mensupları, tüm sorunlarınızı biliyorum

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün Twitter hesabında bir kutlama mesajı yayınladı.

“TÜM SORUNLARINIZI BİLİYORUM”

Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* “Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları; ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum.

* Sana söz, hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.”

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