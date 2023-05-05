Kılıçdaroğlu: En büyük iki rakibim 5’li çete ile uyuşturucu baronları

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla mitinginde açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin değişim ve huzura ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, ülkenin tüm sorunlarına değinerek hepsine çözüm sözü verdi, seçilmesini istemeyen rakiplerinin 5’li çete ve uyuşturucu baronları olarak açıkladı.

Seçildiği zaman ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağını söyleyerek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, “Ahlakı egemen kılacağız. Buradaki ilk sözüm kadınlarımıza olsun. Hayat pahalılığını en acı ve derinden yaşayan kadınlarımızdır. Pazardaki yangını mutfağına taşır. Beslenme çantasına ne koyacağını düşünür. Somun ekmeğinin arasına salça sürüp beslenme çantasına koyan kadınlarımızı biliyorum. Kadın ne kadar güçlüyse toplum o kadar güçlüdür. Eğitimliyse de eğitimli. Kadına gereken önemi vereceğiz” dedi.

“İKİ RAKİBİM VAR”

Kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesini istemeyen iki tane rakibi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bunlardan birisi 5’li çete. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını burnunuzdan fitil fitil getireceğim. İkincisi ise uyuşturucu baronları. 400 bin dolar verince Türk vatandaşı oluyor. Sonra milyon milyon dolar kazanıyorlar. Bu çetelerin nereden geldiklerini polisimiz çok iyi biliyor ama siyasi mücadele onların elini kolunu bağladığı için bir şey yapamıyorlar. Bizim dönemimizde polisimizden bunların kökünü kazımasını isteyeceğiz. Siyasi engel olan var derlerse bu kim olursa olsun barınamayacak. Bu yüzden o çeteler beni istemezler” diye konuştu.

“AİLE DESTEĞİ SİGORTASINI GETİRECEĞİZ”

Ev kadınlarının da memur, işçi ve emekli gibi bankadan düzenli aylığını alacaklarının sözünü veren Kemal Kılıçdaroğlu, “Bazı kadınlar ‘Aylık yerine altın hesabı açar mısınız’ diye soruyor. Aylığı miktarı oranında tabii ki açarız. Kırsal başta olmak üzere tüm kadınlarımız sosyal devletlerde olduğu gibi emeklilik hakkına kavuşacak. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek” dedi.

“BÜTÜN KÖY OKULLARINI AÇACAĞIZ”

Köy okullarının açık olduğu dönemlere yeniden dönüş yapacaklarını da sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

* “100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köylerce sadece öğretmen, imam olmayacak. Aynı zamanda tarım yapılıyorsa ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Eğer hayvancılık yapılıyorsa veteriner hekim olacak. Gençler sizlere de sözüm var. 5 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. Demokrasiyi bu ülkeye gençler getirecek. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası verdiğimiz mücadeleyi siz gençler pekiştireceksiniz.”

“HİÇBİR ULUSLARARASI MAHKEME BİR DEVLETİN SOYULMASINA EVET DEMEMİŞTİR”

Sözlerini “22 yıldır yiye yiye doyamadılar” diyerek sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “5-6 yerden maaş alanların hepsini çıkardım. Bunlara ödenenleri son kuruşuna kadar geri alacağım. Parayı son kuruşuna kadar getireceğim. Sizin o paraları dışarıda hangi bankalara yatırdığınızı biliyorum. Efendim dışarıdaki bankalardan bunu isteyemezmişiz. Efendim bununla ilgili uluslararası mahkemeler varmış. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir.

* Attığınız her adımı biliyorum. Sen malı götüreceksin Bay Kemal seyredecek öyle mi? Kul hakkı yemem, yedirmem de. Beka nedir? Eğer devleti yöneten bir numara, mal varlığından dolayı tehdit ediliyorsa, Trump’un ‘Beni kızdırma senin mal varlığını açıklarım’ dediğinde ne cevap verdiler? Sus pus oturup kaldılar. Saraylarda oturma gibi merakım yok. Sizler gibi mütevazı yaşıyorum. Millet açlıktan kırılırken sarayda mı oturulur? Bay Kemal de sizin gibi yaşayacak. Saraya değil Mustafa Kemal’in Çankaya’sına gideceğim.”

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SALDIRDIĞI KİŞİ BENİM”

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

* “Terör dolayısıyla da bizi suçluyorlar. Her şeyde Kılıçdaroğlu. Terör örgütünün saldırdığı kişi benim. Sen oğlunu paralı askere gönderensin, oğlumu normal askere gönderen benim. Kuzey Irak’ta askerin kafasına çuval geçirilirken neredeydin?Suriye’de 34 askerimiz şehit edildiğinde Putin’in kapısında nefes aldılar. Putin kronometreyi çalıştırdı sonra içeri çağırdı. Arkadaş öldürülen bizim askerimiz. Sen neden oraya gidip orada kapıda bekledin? Bize milliyetçilik derse vermesinler.

* Milliyetçi olan kendi ülkesi için çalışır. Bayrağına saygılı olur. Bizim iki kırmızı çizgimiz vatan ve bayrağımız. Ünlü olmak gibi bir düşüncem, siyasette ömür boya kalma gibi bir düşüncem yok. Devletin bozulan kolonlarını yeniden inşa edip torunlarımla birlikte gidip bir yerde yaşayacağım. Belli insanlar bir yere gittiklerinde her yüz metreye polis koyuyorlar. Onlar robot değil insan, sorunlarını biliyorum.

* Öğretmenlerin de sorunlarını biliyorum. Öğretmen evlerinde işçilik yapanların durumlarını da düzelteceğiz. Buğday, et, canlı hayvan, mısır, arpa dışarıdan geliyor. Güney Amerika’daki tarımı incelemeye kalktılar. Her şeyimiz var ama çiftçiyi toprağa küstürdükleri için ekip biçemiyorlar.

* Yetki verdiğiniz taktirde en geç 2 yıl içinde Suriye’ye uğurlayacağız. Kaç yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Artık yeter kendi ülkelerine gitsinler. Onlara ülkelerinde de gereken desteği verip elimizde götürüp yerleştireceğiz. 5 yıl içinde Akdeniz Havzasının en güçlü devleti olacağız. 5 yıl içinde İstanbul’un nüfusu 2.5 milyon azalacak. Anadolu’da fabrikalar olacak.”