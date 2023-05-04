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4 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat 23.54’te “Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım, gece 01.00’de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek” paylaşımı yaparak saat 01.00’i işaret etmişti.

Kılıçdaroğlu, beklenen açıklamasını videolu olarak yaptı. Paylaştığı ‘Kamu. Memurlar’ başlıklı videoda kritik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde en düşük memur maaşının ne kadar olacağını da söyledi.

“EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINI ASGARİ ÜCRETİN 2,5 KATINA ÇIKARACAĞIM”

Kılıçdaroğlu, videolu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* “Sevgili halkım, kısa, net bir video daha. Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri, barkları viranedir. Borca sürüklenmişlerdir. Bu haksızlığa seyirci kalamam. Rakam insanıyım, rakama bakarım, kararı veririm.

* 2012 yılında en düşük memur maaşı, asgari ücretin 2,5 katıydı. Şu anda bu oran 1.4’lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez, en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak.

* Sevgili memur kardeşlerim, Bay Kemal hayatının 27,5 yılını devlette geçirdi. Memurlara baharı getirecek biri varsa inanın bana o da Bay Kemal’dir. Ha şunu da ekleyeyim, memurlarımızın tek sorunu maaş da değil. Birçok sorunla cebelleşiyor, boğuşuyorlar. Hepsini biliyorum.

POLİS, ÖĞRETMEN VE GÜVENLİK PERSONELLERİNE SESLENDİ

* Mesela polislerin çalışma saatleri günde 12-13 saati, ayda 240-250 saati buluyor. Polis intiharlarının arkasında yatan sebeplerden biri de bu. 1 milyon 200 bin öğretmenimiz, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı emanet ettiğimiz kıymetlilerimiz… Kalabalık sınıflardan okullarda hijyen sorununa ve malzeme sıkıntısına kadar pek çok imkânsızlık içerisinde görevlerini yapmaya çalışıyorlar.

* Bugün Denizli mitingimizde de söyledim. 15 Mayıs’tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacağız. Atama bekleyen 100 bin öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız. Tüm öğretmenler kadrolu olacak. Daha neler yapacak neler bu Bay Kemal! Bekleyin görün…”

Alaturka Online
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