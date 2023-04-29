Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye uğurlayacağız





Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş ile birlikte Isparta’da miting gerçekleştirdi.

“BU ÜLKEYE BAHARI GETİRECEĞİM”

Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* “Isparta’da bu seçimlerde ilk kez sandığa gidip oy kullanacak genç sayısı 23 bin 175. Bu gençlere soruyorum; siz kendi ülkenizde demokrasi istiyor musunuz? Kadın-erkek eşitliği istiyor musunuz? Her evde huzurun, bereketin olmasını istiyor musunuz?

* Attığınız bir tweet dolayısıyla kaygı duymamak istiyor musunuz? Yapacağınız bir şey var; sandığa gideceksiniz, elinizi vicdanınıza koyacaksınız, değişimden yana, demokrasiden yana oy kullanacaksınız. Size söz veriyorum bu ülkeye baharı getireceğim.

“EN RAHAT BENİ ELEŞTİRECEKSİNİZ”

* Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidar olursam en rahat beni eleştireceksiniz. Başınıza hiçbir şey gelmeyecek. Ve ben büyük bir dikkatle sizin eleştirilerinizi okuyacağım. Çünkü bir siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu konu sağlıklı ve tutarlı eleştiridir.

“EN GEÇ 2 YIL İÇİNDE UĞURLAYACAĞIZ”

* (Vatandaşların tuttuğu pankartları okurken) ‘Ülkemde mülteci istemiyorum’ diyor bir genç arkadaşım. İki yıl iki yıl… Söz verdim, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye uğurlayacağız. Söz verdim. Onlar yanlış bir politika izlediler. Yanlışlık yaptılar.

“SINIRI YOL GEÇEN HANINA ÇEVİRDİLER”

* Askerlikte kural şu: Sınır namustur. Sınırı yol geçen hanına çevirdiler. Her önüne gelen sınırdan geçti, elini kolunu sallayan geçti. Ama söz veriyorum iki yıl içinde onları Suriye’ye uğurlayacağım.”