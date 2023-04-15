Kılıçdaroğlu: Erdoğan şimdi bunu da yazar beyannameye, sonra da bir lansman patlatır





Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat 21.06’da “Saat 22.00’de burada buluşalım. Herkes gelsin. Sen gelme Recep Tayyip Erdoğan” paylaşımı yapmıştı. Beklenen açıklamasını videolu olarak yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yapacağı ekonomik hamlelerden bahsetti.

“BU ARALAR BENDEN ÇOKÇA YENİ PROJE DUYACAKSINIZ”

Twitter paylaşımında “Türkiye’yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla. Erdoğan şimdi bunu da yazar beyannameye, sonra da bir lansman patlatır. Koş Erdoğan koş da, sende bunların hiçbiri yok” diyen Kılıçdaroğlu, videoda ise şunları söyledi:

* “Bakın bu çalışma tahtam. Bu aralar benden çokça yeni proje duyacaksınız. Bir kere net bir gerçeği ortaya koyalım. Türkiye’nin zenginleşebilmesi için nitelikli üretim yapması gerek. Türkiye, katma değeri yüksek ürünler üretmeden zenginleşemez, büyüyemez. Verimliliği yüksek üretim için üretim makinelerini de ara malını da yedek parçayı da nihayi ürünü de kendimiz üretmeliyiz.

* Nasıl mı? Öncelikle tüm Türkiye’yi kapsayacak özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Global bir üretim… Ticaret, finans ağımız olacak. 81 ilimizi dolaylı olarak etkileyen 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ve 50 üretim üssü kuracağız.

* Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız. Bu bölgeler 6 temel prensip yani 6 temel ilkeyle çalışacak.”