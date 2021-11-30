Kılıçdaroğlu Erdoğan ve BAE ‘ye resti çekti! “Fitil fitil burnunuzdan getiririm!” Salon coştu!





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, savunma sanayii şirketlerinin BAE'ye pazarlanacağı iddiasını gündeme getirerek, "Ordunun ROKETSAN'ına ASELSAN'ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Asgari ücret tarıtşmaları ile ilgili de açıklamarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret vergi dışı tutulmalı" önerisini yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geçen hafta imzalanan anlaşmalara değinen Kılıçdaroğlu, "Şimdi gazetelere bir şey yansıdı. Bunlar geldiler. Aselsan, Havelsan, Roketsan. Bunları alacaklarmış. Bunların pazarlıklarını yapacaklarmış. Buradan Erdoğan'a da söylüyorum. BAE velihat prensine de söylüyorum. Ordunun HAVELSAN'ına ROKETSAN'ına ASELSAN'ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm." dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kılıçdaroğlu #erdoğan #bae #haber #haberler #chp #cumhuriyethalkpartisi #haberizle #anahaber