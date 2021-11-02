Kılıçdaroğlu Erdoğan ve Bahçeli’ye önce ateş püskürdü sonra tiye aldı! “Sen kağıttan kaplansın!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de düzenlenen CHP Grup Toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ateş püskürdü sonra tiye aldı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a "Sen kağıttan kaplansın" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #devletbahçeli #receptayyiperdoğan #chp #mhp #akp #tbmm #meclistv #haber #siyaset #politika #yurttaştv
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