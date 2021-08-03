CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki orman yangınları ile ilgili yapılması gerekenleri anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye yönetilemiyor, Saray iktidarı devletimizi aciz duruma düşürmüştür" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu Erdoğan’a ateş püskürdü! ‘Herkesi uyarıyorum.. Kimsenin yanına bırakmam!”