CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #erdoğan #faiz #tusiad #gültekinuysal #chp #gündem #demokratparti #dolar #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu Erdoğan’a demediğini bırakmadı! “Bir insan ülkesine bu kadar ihanet edemez!”