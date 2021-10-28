CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan 'ın kendisiyle ilgili izlettiği videolara yanıt verdi. Muğla 'da konuşan Kılıçdaroğlu "Feriştahları gelse beni döndüremez" ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #receptayyiperdoğan #haber #feriştahlarıgelse #chp #cumhuriyethalkpartisi #akp #siyaet #gündem #haberler
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu Erdoğan’a meydan okudu! “Feriştahları gelse beni döndüremez!”