Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a Neden 5 Kuruşluk Dava Açtığını Açıkladı





Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Neden 5 Kuruşluk Dava Açtığını Öyle Bir Açıkladı Ki… Geçen hafta "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 500 bin liralık tazminat davası açtığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 11 maddede "Saray'da yaşayanlar ile Türkiye'de yaşayanların" arasındaki farkları açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında “FETÖ’nün siyasi ayağı polemiği” yargıya taşındı. Karşılıklı açılan davalar sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nda… Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: * Bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkeye baharı hep birlikte getireceğiz. GEZİ DAVASI BİR AYDINLANMA HAREKETİDİR * Gezi Davası’nın yedinci duruşması bugün görülüyor. Bir dönemin savcılarının açtığı davalarla gençlerimiz, akademisyenlerimiz, sanatçılarımız yargılanıyor. O savcılar kaçtı ama davalar sürüyor. * Gezi olayları hayatı sorgulayan gençlerin bir baskı rejimine karşı tepkileridir. Gezi olaylarını bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor. Gençlerimiz hiç bir zaman ellerine silah almadı. Sazlarıyla, sözleriyle, pankartlarıyla tepkilerini gösterdi. Yer yüzü sofraları kuruldu. * Anayasanın 34. maddesine göre, herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. * 1376 yurttaş, oturup Ben de oradaydım diye Gezi Davası için bildiri yazmışlar. Şöyle diyorlar: Ben de oradaydım, ağaçlar, denizler ve doğa benim kardeşim olduğu için. Bunun neresi suç? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. CHP Lideri'nin hedefinde direkt olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'nun sözleri partililer tarafından ayakta alkışlandı. ADAMINA GÖRE DEDİM, 5 KURUŞLUK AÇTIK

Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, benimle ilgili 500 bin liralık dava açmış çok korktum. Avukatım geldi, biz de dava açalım mı, dedi. Açalım, dedim. Ne kadarlık, dedi, adamına göre, 5 paralık dava açalım, dedim. Avukat arkadaş 5 para yok, dedi. O kadar etmez ama 5 kuruşluk açtık" şeklinde konuştu.