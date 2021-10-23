Kılıçdaroğlu Erdoğan’a öyle bir yanıt verdi ki.. Alkışlar susmadı! ‘450 km adalet için yürüyen..’





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “450 kilometre adalet için yürüyen bir insan, bir kişinin hakkını hukukunu alır mı? Hiç kimsenin yaşam tarzı, kimliği, inancı siyasete konu edilmeyecek. 'Biz sizin sorunlarınıza talibiz' dediler 20 yıldır çözemediler. 5 yılda Türkiye’nin bütün sorunlarını çözeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, “Yolsuzlukla mücadele edeceklerdi. Öyle bir noktaya getirdiler ki devleti soymanın fetvasını bile aldılar. Padişahın da en tepedeki adamın da yüzde 10’unu götürme hakkı varmış. Böyle bir rezalet olur mu?” diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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