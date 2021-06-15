Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı bu kez fena sıkıştırdı! “Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi…”





Kılıçdaroğlu önce ağladı, sonra ateş püskürdü! "Milletin anasına küfredenler…" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de düzenlenen CHP Grup Toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün yıldönümü ile ilgili izletilen video sonrası kürsüye çıkınca gözyaşlarına hakim olamadı. Kılıçdaroğlu adalet üzerine yaptığı konuşmada AKP iktidarını çok sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunarak "Erdoğan rüşvet alanı biliyor" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #chpgruptoplantısı #canlıyayın #10bindolarrüşvetalansiyasetçi #cumhuriyethalkpartisi #receptayyiperdoğan #akp #mhp #haber #siyaset #politika #yurtaştv