CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de düzenlenen CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın açıklamalarını önce gülerek okudu, sonra çok sert ifadelerle yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #receptayyiperdoğan #chp #chpgruptoplantısı #canlıyayın #cumhurbaşkanı #milletittifakı #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın açıklamalarını önce gülerek okudu sonra sert konuştu! “Yüzün kızarmıyor mu?”