CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu emekli emniyet mensupları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polislere 3600 ek gösterge sözü verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın o sözünü canlı yayında gülerek açıkladı. Kılıçdaroğlu 3600 ek gösterge konusunda CHP olarak üzerlerine düşüne yapacaklarını dile getirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #receptayyiperdoğan #chp #komik #3600ekgösterge #polis #haber #siyaset #politika #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın başını yakacak o sözü canlı yayında gülerek açıkladı! “Hassas dinleyelim!”