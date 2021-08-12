CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da kanaat önderleri buluşmasında konuştu. Kılıçdaroğlu sığınmacılarla ilgili yaptığı konuşmada Erdoğan ile Biden arasında mutabık kalınan ve Afganlarla ilgili uzun süre 'kamuoyundan gizlenen' kararı açıkladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #afganlar #receptayyiperdoğan #joebiden #haber #siyaset #politika #chp #erdoğan #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın ‘gizlediği’ Afganlarla ilgili kararı açıkladı!