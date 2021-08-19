Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın halleri endişe verici, iktidar güvenoyu almalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı canlı yayında kendisine yüklenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

Erdoğan’ın öfke ve uyku nöbeti geçirdiğini kaydeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Sevgili Halkım, Erdoğan her hafta yeni bir canlı yayında. Tabii anketlerden gidici olduğunu biliyor, gerginliği artırarak oy kazanma peşinde… Dün yine canlı yayına katıldı ve gecenin özetini çıkarmak gerekirse; iftira, küfür, hakaret, riya ve bedduadan başka bir şey duyamadık!

Sonunda da “Neden önemli bir toplantıda dışişleri yetkilisi yoktu” diye soran halkımıza, “Başınıza taş düşsün” dedi. Erdoğan’ın trolleri de paralelde küfürlü bir kampanya başlattılar. Saray’ın hali maalesef budur.

Erdoğan’ı ve küfürlerini ciddiye almıyorum ancak bu halleri, ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde, hayli endişe verici…

GÜVENOYU ALMASI GEREKİYOR

128 milyar hala ortada yok. Ekonomi çökmüş. Göçmen seli devam ediyor. Yangınlar ülkeyi çorağa döndürdü. Seller ilçeleri yok ediyor; Erdoğan küfürde kıyamette… Beceriksizliğinin yarattığı boşluğu küfürbaz trolleri doldurmaya çalışıyor.

Önümüz kış. Enflasyon halkımızın belini kırıyor. Görülüyor ki, canlı yayınlarını uyku ve öfke nöbetleri arasında geçiren Erdoğan, halkımızın yardım çağrılarına asla bir çözüm bulamayacak.

Biz bu kış belediyelerimizle, halkımızın yardımına mutlaka koşacağız ama böyle bir ruh haline düşmüş bir iktidarın artık seçimde bir güvenoyu alması gerektiği de aşikârdır. #HemenSeçim”

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