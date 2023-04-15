Kılıçdaroğlu Eski Cami’yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’deki Eski Cami’yi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, partililer tarafından Edirne otoyol gişelerinde karşılandı.

Konvoyla Eski Cami’ye gelen Kılıçdaroğlu, caminin avlusundaki hat yazılarını inceledikten sonra beraberindekilerle camiye girdi.

Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah, cami hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu, Eski Cami’deki Kabe’den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) bölümünü ve Hacı Bayram-ı Veli’nin vaaz verdiği kürsüyü inceledi.

Caminin avlusunda bekleyen vatandaşlar çıkışta Kılıçdaroğlu’nu alkışlayarak “Cumhurbaşkanı

Kılıçdaroğlu” şeklinde seslendi.

Bir vatandaşın Atatürk benzetmesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Aman aman, Atatürk büyük adam.” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Balkan Türklerine selam söyleyen bir vatandaşa ise “Aleykümselam” dedi.

Vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, Bulgaristan’daki programlarına katılmak üzere kentten ayrıldı.

Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP ve İYİ Parti Edirne milletvekili adayları ve partililer eşlik etti. (AA)