Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Ömer Necati Cengiz’i ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski SHP İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz ve ailesini Üsküdar’daki evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na ziyarette; CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.

“ÇOK ÇALIŞIYORSUNUZ… HAKKINI VERECEK”

Kılıçdaroğlu, Ömer Necati Cengiz’in eşine çiçek verdi ve Cengiz’in ailesinden bir kişi Kılıçdaroğlu’na, “Üstün başarılar diliyorum Sayın Cumhurbaşkanım” dedi. Kılıçdaroğlu ise, “Çalışırsak olacak” yanıtını verdi. Ömer Necati Cengiz ise Kılıçdaroğlu’na, “Çok çalışıyorsunuz… Hakkını verecek” diye konuştu.

“BU HALKIN SİZE ÇOK İHTİYACI VAR”

Kendisine kolonya tutan ev sahibini, Ömer Necati Cengiz’e yönlendiren Kılıçdaroğlu, “Yok, kıdem esastır partide. Öyle şey olmaz” dedi. Cengiz, Kılıçdaroğlu’na; “Lütfen kabul edin, sizi Cumhurbaşkanı olarak görüyorum” dedi.

Cengiz’in ailesi ise, “İnşallah, Allah nasip edecek ona” diyerek temenni de bulundu. Cengiz sözlerine, “Çünkü, bu halkın çok çektiği acı var, size çok ihtiyacı var” diye devam etti.

Cengiz’in ailesinden bir kişi Kılıçdaroğlu’na, “Mücadele ediyorsunuz, takdiri şayan hatta daha ötesi bence. Sizi candan kutluyorum” dedi. Kılıçdaroğlu da “Bizim işimiz mücadele etmek, günün 24 saati çalışmak” karşılığını verdi. Cengiz, “Bu kadar çabanın, bu kadar sözü, bu kadar halkı, vatanı benimsemiş bir lider karşınıza çıkıyor” diye konuştu.

Cengiz, Kılıçdaroğlu’na kol düğmesi hediye etti. ANKA