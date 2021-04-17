Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından gençlere seslendi

Yazan:
Alaturka Online
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında çekilen bir videoyu sosyal medyada yayınlayarak gençlere seslendi.

CHP lideri şunları ifade etti:

* Bu paylaşımın altına bir süre sonra bir troll ordusu saldıracak. Neymiş efendim, ‘Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş, liderlik yapamıyormuş’. E haklılar! 128 milyar dolar ezberlerini bozdu.

* Bakın sevgili gençler sizden bir isteğim var; bunları, artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geliyoruz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa hepsini alıp size vereceğim. Çünkü ben sizi çok seviyorum.

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