Kılıçdaroğlu “Fiyatlar gayet uygun” diyen Erdoğan’a çok sert cevap verdi! “Sana her şey bedava!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi marketinde yaptığı alışveriş sonrası 'fiyatlar gayet uygun' açıklamasına çok sert cevap verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #erdoğan #marketalışverişi #chp #fiyatlaruygun #haber #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu “Fiyatlar gayet uygun” diyen Erdoğan’a çok sert cevap verdi! “Sana her...