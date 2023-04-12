Kılıçdaroğlu: Fizan’a götürseler bulacağım… Yanına bırakmayacağız

Saadet Partisi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da “İftar Buluşmaları” düzenledi.

Etkinliğe; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hastalığı sebebiyle katılamadı.

“KUL HAKKI YEMEYEREK MEMLEKETE HİZMET EDECEĞİZ”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Millet İttifakı olarak tek bir şeye kitlendik. Bu milletin sorunlarını çözmeye kararlıyız. Beraber çözeceğiz. Kul hakkı yemeyerek bu memlekete hizmet edeceğiz.

“İNSAN ALLAH’IN YARATTIĞI EN DEĞERLİ VARLIK”

Ayrımcılık yok bizim kitabımızda. İnsan, Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır ve siyaseten biz bütün insanlara hizmet etmeyi bir onur ve gurur meselesi kabul ederiz. Yeter ki bu güzel ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, her evde huzur olsun, bereket olsun.

“ÇOCUKLARIN YATAĞA AÇ GİRMEDİĞİ TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDECEĞİZ”

‘Vatandaşın parası kuru soğana yetmiyor’ dediğim zaman, soğanla alay ettiler. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.”

“KUL HAKKI YİYENLERE OY VERMEYİN”

Kılıçdaroğlu’nun sözleri, “Hak, Hukuk, Adalet” sloganıyla kesildi. “Hakkın, hukukun ve adaletin olmasını istiyorsanız 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız” diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin. Kul hakkı yiyenlere oy vermek, kul hakkı yiyenlerle ortak olmak demektir. Her kuruşun hesabını bu millete vermek bizim boynumuzun borcudur. Millet için harcayacağız, kendimiz için değil.

“BİZİM HELALLEŞMEMİZ BÖYLE OLACAK”

(Depremzedelere) Biz sizden helallik isteyeceğiz ama nasıl? Evinizi yapacağız. Dükkanınızı yapacağız. Ahırınızı yapacağız. Sizden 1 kuruş dahi almayacağız. Ondan sonra anahtarlarınızı teslim ederken, ‘Yakınınızı kaybettiniz ama öleni geri getirmek mümkün değil; size evinizin, dükkanınızın, ahırınızın anahtarı teslim ediyoruz, gelin helalleşelim.’ Bizim helalleşmemiz böyle olacak.

“TÜRKİYE BU KADAR YOKSULLUĞU ÇEKMEYE TAHAMMÜL EDEMİYOR”

Mayıs’ın 14’ünde ‘İşim var sandığa gidemiyorum’ demeyeceksiniz. Komşunuzu ikna edeceksiniz, beraber gideceksiniz. Türkiye hepimizin Türkiye’si ve bu Türkiye bu kadar yoksulluğu çekmeye tahammül edemiyor.

“ÇALANIN YANINA BIRAKMAYACAĞIZ”

Parayı nereden bulacaksın’ diye soruyorlar. Hazineden çalınan 418 milyar doları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım. ‘Parayı nasıl alacaksın’ diyorlar. Son kuruşuna kadar, alacak ve getireceğiz. Sanıyorlar ki, ‘çaldık götürdük, Kılıçdaroğlu onu bulamaz.’ Bulurum, bulurum. Fizan’a götürseler bulacağım. Çalanın yanına bırakmayacağız. Millet İttifakı liderlerinin ortak özelliği o. Çalanın yanına bırakmayacağız.

“FIRSAT BULDUKLARINDA BİZE SALDIRMAYA, KÖTÜLÜK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Karamollaoğlu ise şöyle konuştu:

“Bu ülkeyi yönetmekte başarısız oldular. Problemleri çözemediler. Bir 15 sene verseniz, bu kafa, bu mantık değişmedikçe ülkenin problemleri çözülmez. Bundan dolayıdır ki ben bu arkadaşların özellikle bize karşı saldırganlıklarını anlayamıyorum. Bir türlü siyasetin düşmanlık olmadığını, husumet olmadığını; sadece rekabet meselesi olduğunu anlayamadı arkadaşlar. Onun için fırsat bulduklarında sürekli saldırmaya, kötülük yapmaya çalışıyorlar.

“BU MANTIKLA 2 AYDA GELDİKLERİ YOL BELLİ”

(Deprem sonrasını kast ederek) Bu mantıkla 2 ayda geldikleri yol belli. Yapamazlar. Çünkü üslupları yanlış. Meseleyi ele alışları yanlış. Şundan emin olun; biz sizin yanınızdayız. Millet İttifakı 14 Mayıs’ta Allah nasip eder, bu milletin desteği ile iktidara gelirse problemler nasıl çözülür, nasıl ele alınır, o zaman çok daha yakından göreceksiniz.”