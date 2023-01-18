Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Kılıçdaroğlu, havaalanında coşkulu bir kalabalık tarafından meşalelerle karşılandı.
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Kılıçdaroğlu’nu havaalanında karşılayanlar arasında CHP Gaziantep milletvekilleri, il başkanı, kadın kolları, gençlik kolları, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, il-ilçe yöneticileri ve vatandaşlar yer aldı.
“İKTİDARIMIZIN AYAK SESLERİ”
Karşılama heyetinde yer alan CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, “Bu kalabalık, bu coşku iktidarımızın ayak sesleridir” dedi.
Havaalanında folklör ekibi gösterisini izleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ardından Güneydoğu Federasyonu temsilcileriyle yapacağı basına kapalı toplantı için otele geçti.