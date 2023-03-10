Kılıçdaroğlu geceyi burada geçirecek

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Alaturka Online
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ziyareti kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Malatya’ya geldi.

GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRECEK

Depremin vurduğu ilçelerde incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun geceyi de bir çadırda geçireceği belirtildi.

CHP’Lİ ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu’nun kalacağı çadırın görüntüsünü paylaşan Özel, “Saraydaki Cumhurbaşkanından deprem bölgesinde çadırda kalan Cumhurbaşkanı’na.” ifadelerini kullandı.

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