Kılıçdaroğlu genç adayı paylaştı: O bizim atom karıncamız

CHP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Av. Sevgi Kılıç, seçmene seslendiği bir video hazırlayıp, “Son 3 gün… Biz kadınlar, biz gençler lüks değil, normallik istiyoruz; hak ettiğimiz hayatı eşit ve adil bir şekilde yaşamak istiyoruz… Oy kabinine girdiğinde sadece bir tane hayatın olduğunu hatırla… Haydi gel ilk turda bitirelim; hep birlikte bahara kavuşalım” yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Bunu alıntılayan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhur Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da “O bizim atom karıncamız. Onun gibi gençlerin enerjisiyle, azmiyle kazanacağız” yazarak kendi hesabından paylaştı.

GENÇLER VE KADINLARA SESLENDİ

CHP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Av. Sevgi Kılıç özellikle gençler ve kadınlara hitap ederek, şöyle seslendi:

“Merhabalar sevgili dostlar. Seçime üç gün kala bilmeniz gereken bazı şeyler var. Hava karardığında arkana bakmadan yürüyemiyorsun. Taksiye bindiğinde aile grubuna konum atıyorsun. Çalışmak istiyorsun, maaşının yarısı kreşe gidecek diye kara kara düşünüyorsun, kiranı ödeyemiyorsun. İş başvurusu yapacaksın ‘Torpilim yok nasıl olacak’ diye kara kara düşünüyorsun. Arkadaşlarında dışarı çıkmak, sinemaya, tiyatroya gitmek lüks oldu. Bu yaşta ailenden para istemek gücüne gidiyor. Özgürlüğümüzü kaybettik. Bir tweet’le dahi hukuksuzca gözaltına alınabiliyorsun.

Üniversiteye gidiyorsun barınacak yer bulamıyorsun. Peki ya Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda bir yıl içinde senin için neler değişecek? Kadına yönelik şiddetle mücadele seferberliği başlayacak. Aydınlatılmamış tek bir sokak dahi kalmayacak. Kadın hijyen ürünleri üzerindeki vergi yükü azaltılacak. Aile destekleri sigortasıyla ihtiyacı olan hanelerdeki kadına gelir desteği sağlanacak. İşe alımlarda torpil, mülakat kalkacak. Hayata atılma fonu ile genç girişimcilere destek sağlanacak. Gençler gençliklerini yaşasınlar diye 1500 TL tutarında Gençkart desteği sağlanacak.

Biz kadınlar, biz gençler lüks değil normal bir hayat istiyoruz. Bizler hak ettiğimiz hayatı, daha adil daha eşit daha özgürce yaşamak istiyoruz sadece. Haydi sevgili arkadaşım! Oy kabinine girdiğinde bir hayatın olduğunu hatırla. Senin derdini çözmek isteyene oy ver. Haydi gel bir olalım, birlik olalım. Daha adil, daha eşit daha özgür bir Türkiye’yi hep beraber inşa edelim. Haydi gel 14 Mayıs’ta baharı kucaklayalım.”