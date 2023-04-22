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22 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineKılıçdaroğlu gençlere seslendi! “14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı iyi düşünün. Orası size...

Kılıçdaroğlu gençlere seslendi! “14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı iyi düşünün. Orası size kalmış!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Kılıçdaroğlu gençlere seslendi! “14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı iyi düşünün. Orası size kalmış!”

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