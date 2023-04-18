Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu: Bu seçim Türkiye’nin var olma, yok olma seçimi





Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle buluşmayı sürdürüyor. Kılıçdaroğlu bu sefer de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile gençlerin karşısına çıktı. Gençlerin sorularına ve sorunlarına içtenlikle yanıt veren Kılıçdaroğlu klip şeklinde hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

“DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Videoda, “Türkiye’de bir yerlere gelebilmemiz için ya bir yerlerde tanıdığımız olması gerekiyor ya da zengin bir ailenin çocuğu olmamız gerekiyor. Başa geldiğinizde bu düzen değişecek mi?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Düzeni değiştireceğiz. Aksi halde siyaset yapmamızın bir anlamı yok” cevabını verdi.

“BU SEÇİM TÜRKİYE’NİN VAR OLMA, YOK OLMA SEÇİMİ”

Yaklaşan seçimlerin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bu seçim bildiğimiz klasik bir seçim değil, bu seçim Türkiye’nin var olma, yok olma seçimi. Demokrasi ya var olacak, ya demokrasi yok olacak. Ama burada yaşadığımız asıl felaket, bütün bunlar biliniyordu.” dedi.

Daha önce grup başkanvekiliyken Boğaziçi Üniversitesi’ne geldiğini anlatan Kılıçdaroğlu, “Orada konuşurken de epey yük yemiştim. Ama hiç kırılmadım. Çünkü öğrenciler rahatlıkla eleştirebilirler, kızabilirler. Bu sefer gelirken yumurtaları hazırlayın.” demesi gülüşmelere neden oldu.

BAŞKAN AKPOLAT TÜRKÜ SÖYLEDİ

Videonun sonunda eline sazı alan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘Karlı kayın ormanı’ türküsünü söyledi. Akpolat’a salondakiler de eşlik etti.

VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu videoyu sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:

* “Ekrem Bey’i evladım gibi severim. Daha da genç evlatlarım var. Futbol diliyle paf takımından geldiler, belediyeleri yönetiyorlar. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel ile gençlerle bir araya geldik, biraz da efkarlandık sanki.”