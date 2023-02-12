Kılıçdaroğlu: Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım

Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanması kararı alınırken, KYK yurtlarının da boşaltılarak 850 bin depremzedenin yurtlara yerleştirilmesine karar verilmişti.

Karara muhalefet ve birçok eğitimciden tepki yağdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları söyledi:

“Üniversiteleri uzaktan eğitime alma kararının yeniden gözden geçirilmesini bekliyorum. Biz siyasal partiler olarak Türkiye’deki tüm altyapımızı açalım, afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım.

Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. Elimizde bir tek onlar kaldı.”