Kılıçdaroğlu, Giresun’da fındık üreticilerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’un Bulancak ilçesinde fındık üreticileri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalıköy köyünde fındık üreticileri ile buluştu. Harmanda fındık seçen kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, bir süre kendisi de fındık seçerek, üreticileri dinledi.

Yanına gelen ‘Atlas’ isimli kediyi seven Kılıçdaroğlu, daha sonra Yalıköy Camisi Kütüphanesi’ni gezdi.

Burada kitap desteği sözü veren Kılıçdaroğlu, ardından muhtar ve STK temsilcileri ile basına kapalı toplantı yaptı. (DHA) / (AA)

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