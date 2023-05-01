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1 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ne saldırı! Kadınlar yerlerde sürüklendi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Saldırı olayı Mersin’de İnönü Bulvarı üzerinde bulunan MHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nin önünde yaşandı.

Üzerlerinde “Sana söz baharlar gelecek” yazılı kırmızı yelekler bulunan çoğunluğu kadınlardan oluşan Kılıçdaroğlu Gönüllüleri ile seçim koordinasyon merkezi önünde bulunan MHP’li gençler arasında bir anda başlayan sözlü sataşma saldırıya dönüştü.

ÇEVREDEN YARDIM İSTEDİLER

Şiddete uğrayan bazı kadınların bağırarak çevreden yardım istemesi duyuldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yere düşen kadın acılar içinde kıvrandı.

ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI DİKKAT ÇEKTİ

Saldırganlar arasında görüntülere yansıyan grup arasında halen MHP’li Toroslar Belediyesi’nde çalışan Ülkü Ocakları Mersin eski il başkanı Gökhan Demir’in de bulunması dikkat çekti. Demir, kadınlara fiziki müdahalede bulunması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Meydana gelen olayla yapılan ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye geldi. Kadınların saldırı nedeniyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

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