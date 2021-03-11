CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu, halkın sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu halkın isyanı karşısında şok oldu. Kılıçdaroğlu "Vallahi de billahi de düzelteceğim diyerek halk söz verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #uşak #uşakesnafı #kılıçdaroğluesnafziyaretleri #kemalkılıçdaroğluuşak #haber #vatandaşisyanetti #esnaf #gündem #kılıçdaroğlu
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu halkın isyanı karşısında şok oldu! “Vallahi de billahi de düzelteceğim!”