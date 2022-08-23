Kılıçdaroğlu: Haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız

Niğde’de halka hitap eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “6’lı masa dediğimiz 6 lider, demokrasi konusunda, insan hakları konusunda, kul hakkı konusunda, topluma saygı konusunda bir araya geldik. Bir aradayız. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte göreceksiniz, haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız.”

Müslüm EVCİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için bugün Niğde’ye geldi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Kılıçdaroğlu, kalabalık nedeniyle esnaf ziyareti gerçekleştiremeyerek alanda toplanan halka seslendi.

“Halkın umudu Kılıçdaroğlu”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları eşliğinde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

*Ben 5’li çetelerin adamı değilim. Ben esnafın, sanatkârın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben tefecilerin adamı değilim. Tefecilerden yana değilim. Ben alın terinden yanayım. Kul hakkından yanayım. İnsandan yanayım.

*Dosttan yanayım. Herkesi kucaklamak istiyorum. Herkesin kazandığı, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye’den yanayım. Artık bizim ayrışmamız değil, kucaklaşmamız lazım.

*Ayrıştırdılar, kardeşi kardeşe düşman ettiler. Türkiye’nin bu girdaptan çıkması lazım. Bunun mücadelesini veriyoruz.

*Sadece ben değil, 6 lider bunun mücadelesini veriyor. 6’lı masa dediğimiz 6 lider, demokrasi konusunda, insan hakları konusunda, kul hakkı konusunda, topluma saygı konusunda bir araya geldik.

*Bir aradayız. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte göreceksiniz, haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız.

“ÇİFTÇİ ÇALIŞMAZSA 85 MİLYON AÇ KALIR”

Sorunların farkında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Birilerinin ne kadar mağdur edildiğini biliyoruz. Orta Anadolu’nun ne kadar mağdur edildiğini biliyoruz. Çiftçinin alın terinin karşılığını alamadığını biliyoruz. Çiftçinin, elektrik borcu, gübre borcu, bütün girdilerinin çok pahalı olduğunu biliyorum. Çiftçinin ezildiğini biliyorum. Ama bu iktidara, yani bu harami düzenine şunu söylemek lazım; Tarım stratejik bir sektördür. Çiftçi çalışmazsa 85 milyon aç kalır. Bunu Ankara’dakilerinin de duymasını istiyorum. Sizler de oylarınızla duyuracaksınız.” dedi.

“SOKAĞA ÇIKMANIZI SAĞLAMAK İÇİN HER TÜRLÜ TAHRİKİ YAPACAKLAR”

Kılıçdaroğlu, halkı sokağa dökmek için gerçekleştirilecek tahriklerden kaçınılması konusunda vatandaşları uyararak şöyle konuştu:

*Tek bir şey istiyorum. Sandık gelecek. Sabırla sandığı bekleyeceğiz. Tahrik edecekler. Sokağa çıkmanızı sağlamak için her türlü tahriki yapacaklar.

*Sakin olacağız, sabırlı olacağız. Sandık gelecek, Allah nasip ederse, demokratik yollarla hakkını teslim edeceğiz.

*Yani indireceğiz. Yani haramilerin düzenine, haramilerin saltanatına hep beraber demokratik yollarla son vereceğiz.

*Kimsenin endişesi olmasın, umutsuzluğa kapılmasın. Bu güzel ülkede hepimiz birbirimizi kucaklayarak yaşayabiliriz.

*Bu güzel ülkede hepimizin karnı doyar. Hepimiz huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, mahallelerinde gezebiliriz. Sorunlarından arındıracağız İnşallah Türkiye’yi. Bunun mücadelesini vereceğiz.

Yoğun kalabalıktan dolayı esnaf ziyareti gerçekleştiremediğini anlatan Kılıçdaroğlu, çevredeki esnaflara dönerek, “Bu kardeşinizin yapacağı ilk işlerden bir tanesi, sahipsiz kalan esnafa sahip çıkmaktır. Ahi Evran geleneklerine uygun olarak size Esnaf Bakanlığı kuracağımızı söz veriyorum” dedi.

“ANADOLU’NUN İÇİNİ BOŞALTTILAR”

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:

*Kadın kardeşimiz diyor ki, ‘Niğde’de doğru dürüst fabrika yok.’ Sadece Niğde’de değil, Anadolu’nun içini boşalttılar. Her fabrika bir kaledir. Her fabrikada yüzlerce, binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.

*Yoksa biz niye siyaset yapıyoruz? Biz siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil, siyaseti bu millet için yapacağız. Sizin için, alın teriniz için yapacağız.

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