CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sinop Boyabat'ta muhtarların sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu bazı muhtarların HDP tepkisine cevap verdi. Muhtarın "Bizim köye uymuyor" tepkisine Kılıçdaroğlu önce güldü sonra CHP'nin içinde bulunduğu ittifak içinde (Millet İttifakı) HDP'nin yer almadığını ancak haksızlık karşısında susmayacaklarını kaydetti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #hdp #muhtar #chp #sinop #boyabat #haber #politika #cumhuriyethalkpartisi #halklarındemokratikpartisi #milletittifakı #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu “HDP bizim köye uymuyor” diyen muhtara öyle bir cevap verdi ki…