Kılıçdaroğlu: Her geçen gün umudumuz bir basamak yükseliyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ordu’da gençlere ve kadınlara seslendi. Konuşmasında seçim mesajı veren Kılıçdaroğlu, “Toplumda bir değişim arzusu var, bunu görüyoruz. Benim umudum şeklen umut vermek değil. Zaten bu değişimi yaşıyorum, görüyorum. Gençlerin bu değişimi gerçekleştireceğine inanıyorum” dedi.

İsmail AKDUMAN

Ordu’da bir dizi ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde önce Kadın Buluşması’na, daha sonra Gençlik Buluşması’na katıldı.

Kılıçdaroğlu, Kadın Buluşması’nda salondaki kadınlar tarafından coşkuyla karşılandı. CHP lideri, etkinlikte bir konuşma yaptı.

“Bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var” diyen Kılıçdaroğlu, “Mutfağa gittiği zaman kadın, tencereyi kaynatamıyorusa, evladının karnını doyuramıyorsa, yemek masasına bir şey koyamıyorsa, o evdeki dramı en derinden yaşayan kadındır” şeklinde konuştu.

“KIYAMETİN KOPMASINI İSTEMİYORUZ”

Kılıçdaroğlu, “Bu tabloyu yaratan siyaset kurumudur. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Biz, kıyametin kopmasını istemiyoruz. Herkesin karnının doymasını istiyoruz. Her annenin huzur içinde evladını yatağa yatırmasını istiyoruz. Her evde bereket olmasını istiyoruz” diyerek CHP’nin iktidar vaatlerinden olan Aile Destekleri Sigortası’na vurgu yaptı.

“KADINLARA SÖZÜM, SİZİ ERKEKLERİN ELİNE MUHTAÇ ETMEYECEĞİZ”

“Kadınlara sözüm, erkeklerin eline sizi muhtaç etmeyeceğiz” sözleri salondan büyük alkış alan Kılıçdaroğlu, “Kadın erkek arasındaki eşitliği sağlayacağız. Kadının hakkı teslim edilmeli. İstanbul Sözleşmesi’ni de iktidara geldiğimizde, ilk 1 hafta içerisinde tekrar yürürlüğe koyacağız” dedi.

Gelecek seçimlere işaret eden Kılıçdaroğlu, “Şimdi hepimiz, demokrasiden yana ve otoriter rejimden yana olmak gibi bir tercihte bulunacağız. Demokrasiden yana olanların tamamının bize katılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Aile Destekleri Sigortası hakkında değerlendirmelerini sürdüren Kılıçdaroğlu, “Kadınların hakkı hukuku uzun yıllardır teslim edilmedi. Bir erkek egemen yapı içinde hemen hemen yürüdük, yolumuza devam ediyoruz. İlk kez bu sigorta dalıyla beraber, kadınlar artık kendi geleceklerini yüzde yüz sosyal devlet güvencesi altında görecekler” dedi.

GENÇLERE DE SÖZ VERDİ: SINAVI KAZANDIĞINIZ ANDA HAKKINIZ OLAN SİZE TESLİM EDİLECEK

Kılıçdaroğlu, daha sonra Ordu’da katıldığı Gençlik Buluşması’nda gençlerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, “Buradaki bütün gençlere sözümdür. Siz sınavı kazandığınız anda KPSS’de, önünüzde hiçbir torpil olmayacak. Hakkınız olan size teslim edilecek” dedi.

“Toplumda bir değişim arzusu var, bunu görüyoruz” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* “Umudu tükenen bir insan, hayattan kopmuş demektir. Şanlıurfa, genç nüfusun en yoğun olduğu il. Bizim oyumuzun en düşük olduğu il. Buna rağmen Şanlıurfa’da ciddi bir kıpırdanma var. Benim umudum şeklen umut vermek değil. Zaten bu değişimi yaşıyorum, görüyorum. Gençlerin bu değişimi gerçekleştireceğine inanıyorum.

* Benim helalleşme dolayısıyla yayınladığım videonun o çevrelerde nasıl etki yaptığını gayet iyi biliyorum. Ben bunu samimi olarak yapmak istiyorum. Bu insanları kucaklamamız lazım. Bu barışma sürecini inşa edeceğiz. Her geçen gün umudumun bir basamak yükseldiğini görüyorum.”

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