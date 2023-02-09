Kılıçdaroğlu: Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği bölgelerde görevlendirilen kamu personeline iki maaş ikramiye verilmesi çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet!” ifadelerini kullandı.