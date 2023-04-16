Kılıçdaroğlu: Herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da oda ve esnaf temsilcileriyle iftar programında buluştu.

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek adalet vurgusu yaptı. Devleti yönetenlerin adil olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Çünkü devletin dini adaletse, adaletli davranmak demektir. Eğer siz, servis araçlarına yüzde 8, diğer ulaşım araçlarına yüzde 18 KDV uygularsanız burada bir adaletsizlik var demektir.

*O zaman biz adaletsizliği kaldırmak ve bu ülkeye adaleti getirmek için mücadele edeceğiz. Eğer siz yatına binip bütün denizlerde keyifle gezmeye çalışan herhangi bir vatandaşımıza KDV’siz, ÖTV’siz akaryakıt veriyorsunuz ama traktörünü kullanana, günün 24 saati direksiyon sallayana, eğer yüzde 18’den KDV uyguluyorsanız, ÖTV uyguluyorsanız, burada bir haksızlık, adaletsizlik var demektir.

*Devleti yönetenlerin adil olması, hakkı teslim etmesi lazım. Hakkını teslim etmezseniz olmaz.

“KAMYONLAR, TIR’LAR, OTOBÜSLER İÇİN PLAKA SINIRLAMASI GETİRİLMELİ”

“Kamyonlar, TIR’lar, otobüsler için plaka sınırlaması getirilmesi lazım” diyen Kılıçdaroğlu, “Her önüne gelen kamyon alırsa, TIR alırsa, otobüs alırsa o zaman ne olacak? İnsanlar gelir elde edemeyecek. Alın teriyle çalışıp gelir elde edenler zarar etmeye başlayacak. Bunun da engellenmesi lazım.” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“HERKESİN HAKKINI VE HUKUKUNU TESLİM EDECEĞİM”

*Devlet diyor ki, ‘65 yaş ve üstü olanlar belediye otobüslerine veya kentte taşıma sağlayan otobüslere ücretsiz binerler’ Eyvallah, binsinler kimse itiraz etmiyor. Ama bunun yükünü ya otobüs sahibinin üstüne veya belediye başkanına yıkıyorlar veya ikisine beraber yıkıyorlar.

*Adil devlet ol, bedava taşıdığı kişinin parasını her ay düzenli o vatandaşın banka hesabına yatırır, mesele de biter. ‘Sen taşı, para vermeyeceğim…’ Ama birilerine gelince dünyanın paralarını veriyorlar.

*Dünyanın garantilerini veriyorlar. ÖTV’sini veriyorlar, KDV’sini veriyorlar, bunları sıfırlıyorlar. Avro bazında, dolar bazında paralar veriyorlar, yüksek faizler veriyorlar, alın teri döken, direksiyon sallayan insanın hakkını teslim etmiyorlar.

*Bilmenizi isterim, adaleti bu ülkeye mutlaka getireceğim, herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Hiç kimse endişe etmesin.

*Bunu söylediğim zaman çok kişi bana kızıyor, farkındayım. Adaletsiz davrananlar, havadan para kazananlar bana kızıyorlar. Hiç kimsenin kimliği, inancını sorgulamadan, hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamadan, mağdur olan herkesin yanında olmak benim namus borcumdur.

“SİYASETİ İYİLİKTE YARIŞMA OLARAK GÖRÜYORUZ”

*Kimlere büyük kıyaklar çekildiğinin de farkındayım. Direksiyon sallayan, alın teri döken değerli arkadaşlarım, hiç meraklanmayın bu ülkeye baharlar gelecek. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayacağız.

*Herkesin hakkı hukuku teslim edilecek. Hepimiz huzur içinde, güzellik içinde bu ülkede yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız. Siyaseti iyilikte yarışma olarak görüyoruz, birbirimizi karalamak için değil.

*İyilikte yarışmak için, adaleti sağlamak için, herkesin hakkını, hukukunu teslim etmek için, devlette liyakati sağlamak için, KPSS sınavına girip de yüksek puan alıp sözlüde elenenlerin haklarının teslim edilmesi için mücadele etmek zorundayız.

*Bunu yaptığımız zaman elbette ki baharlar gelecek, güzellikler gelecek. Bana oy vermeseniz de ben sizin hakkınızı teslim edeceğim.

*Diğer siyasiler gibi değilim, oy versin vermesin mağdur olan kim varsa onun yanında olacağım ve onun hakkını, hukukunu teslim edeceğim.