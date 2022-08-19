Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin faizi düşmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın, politika faizini yüzde 13 seviyesine indirmesine ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, “Vatandaş bizim de faizimiz düştü sanıyor. Hayır efendim taksicinin, esnafın, sanayicinin hiç kimsenin faizi düşmedi. Ama Merkez Bankası’ndan kredi alacak olan bankaların faizleri düştü. Fakat bankaların vatandaşa verdiği kredinin faizi düşmesi, o faiz giderek arttı” dedi.

Mert ÖZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.

“6 LİDER TÜRKİYE’Yİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

“Hep beraber bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hakkı hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız” diyerek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, “Biz 6 lider bir araya geldik, yeniden Türkiye’yi inşa edeceğiz. Demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz” dedi.

“BİNAYI YAPARKEN KREDİ VERİP SONRA KESİYORLAR”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, “Binayı yaparken kredi verme sözü veriyorlar ama temel atıldıktan bir süre sonra krediyi kesiyorlar. Niçin? Büyükşehir belediyesi bir binayı bile yapamadı propagandası için. Ama bütün belediye başkanlarımıza ‘Size her türlü engeli çıkaracaklar, ama sizin göreviniz şikayet etmek değil, engeli aşacaksınız ve gereğini yapacaksınız’ dedim. Başkanımız da böyle yaptı, gereğini yaptı, bu binayı bitirdi” diye konuştu.

Tekirdağ için “3 Kemallerin kenti” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu kadim kente hizmet etmek çok güzel bir şey. Bu güzelliği Tekirdağlılara yaşatan değerli büyükşehir belediye başkanımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN UMUDU BAY KEMAL OLACAKTIR”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, “Sadece işçinin umudu değil, esnafın da umudu, işsizlerin de umudu, çalışanların umudu, bu ülkeye hizmet eden, alın teri döken herkesin umudu kimse unutmasın Bay Kemal olacaktır. Bizim saraylarda oturma gibi bir amacımız yok. Biz halk gibi yaşamak isteriz, mütevazı yaşamak isteriz” dedi.

“HİÇ KİMSENİN FAİZİ DÜŞMEDİ, SADECE BANKALARIN FAİZİ DÜŞTÜ”

Merkez Bankası’nın politika faizini bir puan indirmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Vatandaş sanıyor ki bizim de faizimiz düştü. Hayır efendim taksicinin faizi düşmedi. Esnafın faizi düşmedi. Sanayicinin faizi düşmedi. Hiç kimsenin faizi düşmedi. Ama bankaların faizi düştü. Merkez Bankası’ndan kredi alacak olan bankaların faizi düştü. Bankaların faizi düştü ama bankaların vatandaşa verdiği kredinin faizi düşmedi, o faiz giderek arttı.

Faizlerin hangi noktaya geldiğini, izlenen ekonomi politikasının ülkeyi nereye götürdüğünü bir rakam vererek açıklayacağım. Son 6 ayda bankaların kârı yüzde 400’ü aştı. Bankaların kârı yüzde 400’ü aşıyorsa bankalar olağanüstü faiz geliri elde ediyorlar demektir. Faize karşıyım edebiyatı yapıp, bankalara, finans çevrelerine, belli gruplara, beşli çetelere kaynak aktarıldığını hiç kimse unutmasın.

“FAİZİ İNDİRDİM EDEBİYATI YAPAN İKTİDAR ASLINDA BİR AVUÇ TEFECİYE ÇALIŞIYOR”

“Kur korumalı mevduatın olması için çok paranızın olması lazım. Bankaya yatırmanız lazım. Bankaya yatırdığınızda faiz garantiniz var. Döviz garantiniz var. Vergi muafiyetiniz var. Emekçi kardeşlerim unutmayın, asgari ücret alırken vergi veriyorsunuz ama 6 ayda 60 milyar lira faiz alanlar bir kuruş bile vergi ödemiyorlar.

Faizi indirdim edebiyatı yapan iktidarın, aslında bir avuç tefeciye çalıştığını bütün dünyaya ben de anlatacağım, siz de anlatacaksınız, beraber anlatacağız.”

“SANDIĞA GİTTİĞİNİZDE VİCDANINIZIN SESİNİ DİNLEYİN”

Sandığa gittiğinizde bütün ön yargılarınızı bir kenara bırakıp vicdanınızın sesini dinleyin. Bu ülkenin yoksullarını dinleyin. Beşli çetelere çalışanlara düşünün bir de halk için çalışanları düşünün. Bizim hedefimiz herkes için çalışmak, bu bizim boynumuzun borcudur.

Politika faizini düşürüp bankalara büyük kârlar sağlayanları düşünün. Bu, Merkez Bankası yönetiminin, saraydan talimat alıp karar alan yönetimin, milletin ekmeğiyle oynaması demektir. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz.”

“UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN, AZ KALDI”

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Asla umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkenin kaynaklarının doğru kullanıldığında, sadece kendi bölgesinde değil, Orta Doğu ve Avrupa’da en güçlü ülke olacağını, herkesin iş bulacağını, herkesin hak ettiği ücreti alacağını da kimsenin unutmamasını isterim.

Bu çerçevede çalışacağız. Geliyor gelmekte olan. Sakın unutmayın. O nedenle umutsuz olmayın diyorum. Az kaldı, göreceksiniz. Hep beraber Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız.”

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