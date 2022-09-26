Kılıçdaroğlu: Hiçbir ordu kendi askerini yalnız bırakamaz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Konya’da şehit Fethi Şahin’in ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, “İktidar olursak bunun tüm ayrıntılarını ortaya çıkaracağız, aileleri bilgilendireceğiz. Hiçbir ordu kendi askerini yalnız bırakamaz.” dedi.

Konya’da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Fethi Şahin’in ailesini ziyaret etti.

“HİÇBİR ORDU KENDİ ASKERİNİ YALNIZ BIRAKAMAZ”

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Fetih Şahin kardeşimizle ilgili olarak, 6 yıl geçmesine karşın şu ana kadar akıbeti meçhul. Anne, baba bekliyor evladını. Bu arada beni en çok üzen olay, olay sosyal medyaya yansıdıktan sonra ordumuzdan ve hükümet kanadından hiçbir açıklamanın gelmemiş olmasıydı.

Bir ordu önce kendi askerine sahip çıkar. Sahip çıkmak görevidir zaten. Bu olayı TBMM açıldığında, parlamentonun gündemine getireceğiz. Allah nasip eder iktidar olursak, bu olayın bütün ayrıntılarını ortaya çıkaracağız, aileleri bilgilendireceğiz. Eğer askerlerimiz şehit olduysa onları kendi topraklarına ayrıca getireceğiz. Hiçbir ordu kendi askerini yalnız bırakamaz.”

“KİM BU KATİLİ SERBEST BIRAKTI?”

Olayın faillerinden birisinin Türkiye’de yakalandıktan sonra serbest bırakıldığını, olayın kamuoyuna yansıması üzerine yeniden yakalandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Başka bir acı olay daha, bu olayın faillerinden birisi Türkiye’de yakalandı, hapse atıldı. Fakat bir süre sonra bunun serbest bırakıldığını, bir gazeteci arkadaşımız Sayın İsmail Saymaz yazdıktan sonra öğrendik. Kim bu katili serbest bıraktı? Kimler aracı oldu? Kimler, nasıl bu katillerin serbest bırakılmasına imkân verdi? İsmail Saymaz yazdıktan sonra kişi yakalandı ve şu anda hapiste ve yargılanıyor.

Böyle bir devlet anlayışını kabul etmiyorum. Devlet dediğimiz askerine, milletine sahip çıkar. Devlet dediğimiz askerin kanını, canını yerde bırakmaz, devlet dediğimiz kurum asker şehit olduysa kendi topraklarına getirir. 6 yıl geçti, akıbeti meçhul. Olacak şey değil. Kabul etmiyorum.

Bütün ayrıntıları iktidar olduğumuzda açıklayacağız, kamuoyunun bilgisine sunacağız ve bütün bu ayrıntılar ortaya çıktıktan sonra da devlet olarak gelip aileyle helalleşeceğiz. Bizim bu konudaki hedefimiz budur. Toplumla kucaklaşmak… Acılar yaşanır ama acıları paylaşmak zorundayız. Doğruları ailelerin önüne koymak zorundayız. Aileler beklenti içinde olamaz, beklenti içinde kalmamalı.”

“DEFALARCA SÖYLEDİM”

Kılıçdaroğlu, “Ben defalarca söyledim. ‘Kışlaya siyaseti sokmayın, adliyeye siyaseti sokmayın, camilere siyaseti sokmayın’ dedim. Buralarda siyaset olmaz. Eğer kışlaya siyaseti sokarsanız, tablo, 6 yıldır aile bekliyor ama ne olacağını kimse bilmiyor.” dedi.

FETHİ ŞAHİN KİMDİR?

IŞİD, 2016 yılında, Suriye’de rehin aldığı Türk askerleri Sefter Taş ve Fethi Şahin’i yakılarak katletmesine ilişkin bir video yayınlamıştı. Videonun yayınlanmasından yaklaşık 11 ay sonra, 9 Ekim 2017’de Sefter Taş’ın ailesine, çocuklarının şehit olduğu bildirilmiş ancak Fethi Şahin’in ailesine ise herhangi bir bilgi verilmemişti.

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