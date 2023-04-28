Kılıçdaroğlu: Hiçbir yabancıya ev satılmayacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün ‘Millet Buluşması Mitingi’ adı altında Kocaeli’de vatandaşlarla buluştu. İki lidere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş eşlik etti.

“5’Lİ ÇETEYE PARA VAR, HALKA YOK”

Vatandaşlara seslenen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

* “Kocaeli’de ilk oy kullanacak genç sayısı 117 bin 500. Gençler, demokrasi, hak hukuk istiyor musunuz? Bir tweet attım diye endişe duymamak istiyor musunuz? Sizler için gereken yapılacak. Şimdi tüm emekli kardeşlerime sesleniyorum. Kurban’da 15 bin TL ikramiye için hazır mısınız? Para var. Kim belirler nereye harcanacağını. 5’li çetelere para var halka yok. Bay Kemal’in iktidarında halka para var 5’li çeteye yok.

“YİYENİN BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM”

* Memlekette vatandaşı kuru soğana muhtaç ettiler. Sadece Kocaeli’ye değil Türkiye’ye bahar getireceğiz. Şehir hastaneleri açtılar. Merkezdekileri kapattılar. Hastaneleri yeniden açacağız. Dolar garantisi sözü vermişler. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. Yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim.

* Söz verdim; hiçbir yabancıya ev satılmayacak.

“ASELSAN, ROKETSAN DEVLETİNDİR, BURALARI KORUYACAĞIZ”

* Savunma sanayi devlet politikasıdır. Milli projedir. Savunma sanayi kurumları bizim iftihar ettiğimiz kurumlar. SİHA’lar İHA’lar yapılıyor. Bir derdimiz yok. Atatürk Havalimanı’nı uzay sanayi merkezi yapacağız. ABD’de iki türk var. Elon Mask’tan sonra geliyorlar. Konuştum. Türkiye’de uzay sanayi için yardım edeceklerini söyledi. NASA’dan bir Türk aradı. O da ayrılıp geleceğini söyledi.

* Onlar bizim hayallerimize yetişemez. Her şeyi yapacağız. Bunları devlet yapacak. Özel sektör değil devlete ait olacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin olacak. ASELSAN, ROKETSAN devletindir. Buraları koruyacağız.

* Gelince İHA’ları SİHA’ları yok edecekmişiz. Yok böyle bir şey. Kim çalışırsa desteği vereceğiz. Milli meselenin sağcısı, solcusu, ortacısı olmaz. Bizim iki çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız! Ben harami düzenini bitireceğim. Çankaya’ya oturacağım. Desteği veren bu düzeni değiştirelim.”

“SANKİ DÜŞMANLA SAVAŞA GİDER GİBİ SEÇİM KONUŞMASI YAPIYORLAR”

İYİ Parti lideri Meral Akşener de özetle şunları şöyledi:

* “Kocaeli, Türkiye’den gelen herkesin şehridir. İzmitli olmak İzmit’te doymaktır. Bir seçime gidiyoruz. Sanarsınız cenge gidiyoruz. Seçim bir bayramdır. Gençler çok şanssızsınız. Bizler seçmen velinimettir diyen siyasetçileri gördük. Sanki düşmanla savaşa gider gibi seçim konuşması yapılıyor. Bir bakan diyorki; Biz kazandığımızda FETÖ kazanacakmış. Bir güldüm. Ben 8 sene meclis yönettim. Bu arkadaş konuşmaya çıkar bir anlatır. En derin saygılarını iletirdi.

“HABUR’DA YAPILAN İHANETİ NE YAPACAĞIZ”

* Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki, ‘İşgalciler kazanır’ tarihten haberi yok. Bu memleket hele İzmit, işgal güçlerini canlarına pahasına kovmuştur. Bu arkadaşlar istiklal mücadelesi veriyormuş. ‘İşgal güçleri kazanacak’ diyor. Bu kutuplaştırmadır. Peki Habur’da yapılan ihaneti ne yapacağız.

“16 MİLYAR NEREYE GİTMİŞ BELLİ DEĞİL”

* Ankara’da bir de jeliboncu arkadaş var. Bir de dinozora düşkün bu arkadaş. Şimdi o Anka Park’ta dinozorları yolmuşlar. 16 milyar nereye gitmiş belli değil. Mansur Yavaş ne yaptı? 4 Yılda 5 milyar lira para kazandırdı sadece çiftçiye. Hesap edin hırsızlık kesildiğinde neler olacak?

“BİZ SEÇİMİ KAZANIRSAK ‘DARBE’ YAPMIŞ OLACAKMIŞIZ”

* 14 Mayıs’ta bu meydanı dolduracak tüm kardeşlerim dahil bize oy versin vermesin bu ülkenin has evladıdır. Bunlara göre biz seçimi kazanırsak ‘darbe’ yapmış olacakmışız. Bunlar kafayı yedi. Allah rızası için oylarınızla kurtulalım. Beni ve Kılıçdaroğlu’nu gömüyor. Ben şehit olarak Gabar’a gömülmeye hazırım ama sen Manhattan’daki evi ne yapacağız. Biz kadınlara ‘sürtük’ dedi. Gençlere farklı şeyler söyledi.”

“SÖKTÜKLERİ T.C. TABELALARINI TAKTIK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş ise şöyle konuştu:

* “İnşallah 14 Mayıs’tan sonra bütün ülkeye bahar ve bereket gelecek. Ankara’da seçime girdiğimizde benzer iftira ve kötülemeler yapıldı. Deli saçmaları devam ediyor. Ankara’yı parsel parsel satanları görevden almışlardı. Ankara’nın girişine 250 milyon harcadılar. Ankara’nın birçok köyünde kanalizasyon akıyordu.

* Bu rant imparatorluğunu bırakmak istemediler. Söyleyecek sözü olmayanlar iftiralar attılar. İşçi çıkarmadık. Sosyal yardımları artırdık. 11 Büyükşehir’i kazandık. İddia ettikleri olmadı. ‘Biz buraları kaybedersek Türkiye’nin bekası gider’ dediler. Biz geldik söktükleri T.C. tabelalarını taktık. ‘PKK’lılar sayaç okuyacaktı’ bunlar iktidarda kalmak için her şeyi yaptılar. Şimdi de İmralı’ya gittikleri söyleniyor. Yaparlar. Liyakatsızlık ortada. Artık yönetemiyorlar. Çamur atmaya devam ediyorlar.

“‘SOĞAN KAFALI’ DİYORLAR”

* Yalan soğan pahalı diyene soğan kafalı diyorlar. Açlık var diyene de ağzına vuracağız diyorlar. Maalesef dün şatafatla hayatı yaşadıkları için üç beş yerde maaş aldıkları için vatandaşın durumunu görmez oldular.”