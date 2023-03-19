Kılıçdaroğlu ‘Hoş geldin Cumhurbaşkanımız’ pankartıyla karşılandı





İzmir Büyükşehir Belediyesi ve paydaşları tarafından organize edilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin beşinci gününde Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleri birer konuşma yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da bu programa katılmak için tarifeli uçakla İzmir’e gitti.

Uçakta vatandaşların fotoğraf çekilme taleplerini kırmayan Kılıçdaroğlu’nu Adnan Menderes Havalimanı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer karşıladı.

‘İZMİR’E HOŞ GELDİNİZ CUMHURBAŞKANIM’

Havaalanı çıkışında Kılıçdaroğlu’nu coşkulu bir kalabalık bekledi. İç hatlar terminali çıkışında kalabalıktan tezahüratlar yükselmeye başladı. Üzerlerinde ‘İzmir’e hoş geldiniz Cumhurbaşkanımız’, ‘Hepimiz Kemal’iz hepimiz adayız’ yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, ‘Halkın umudu Kılıçdaroğlu’, ‘Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu’ sloganları attı.

Kılıçdaroğlu ise kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa selam verdikten sonra alandan uzaklaştı.

Diğer yandan kongrede Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Buluşmada İYİ Parti’yi ise Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale temsil edecek.