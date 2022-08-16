Kılıçdaroğlu: Huzur ve güven içinde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi el birliğiyle kuracağız

33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Töreni’nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Helalleşmeliyiz, kucaklaşmalıyız, barışmalıyız. İhtiyacımız olan, hünkarın aslanla ceylanı kucağında buluşturan huzur, güven ve kardeşlik duygusudur. Aslan ile ceylanın bir arada, huzur ve güven içinde kardeşçe yaşayacağı bir ülkeyi el birliğiyle kuracağız” dedi.

Müslüm EVCİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Öncelikle sizlere sevgili dostlarım diye hitap etmek isterim. Bir aradayız” diyerek konuşmasına başladı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilerleyen kısmında tek tek “Hünkarın 7 muhafızını” anlatarak siyasetten örnekler verdi. Kılıçdaroğlu, “Hünkara göre yüreğimiz, yani kalbimiz, gönlümüz büyük bir şehre benzer. Ve yüce Allah, kainatta neyi yarattıysa bu şehirde yani kalbimizde bulunmaktadır der. Hünkar, bu şehrin ilim, cömertlik, utanma duygusu, sabır, kanaat, korku ve edep ilkeleriyle korunduğunu söyler. Hünkarın bu inanışı dışında hem kendi yüreğimizi, hem de ülkemizi yani toplumsal, siyasal, kültürel, tarihsel kalbimizi yeniden sağlıklı kılmalıyız. Öfkeden arındırmalıyız” dedi.

“SİYASETÇİLERİN FAZLA MAL VE MÜLK EDİNME DUYGUSUNU KALPLERİNDEN SİLMELERİ GEREKİR”

Konuşmasında siyasete de değinen Kılıçdaroğlu, “Kanaat, en çok yönetici sınıfı için geçerlidir. Özellikle siyasetçilerin, devleti yönetenlerin, yeterli olandan daha fazla mal ve mülk edinme duygusunu kalplerden silmeleri gerekir. Çünkü siyasetçiler, devleti bir zenginleşme aracı olarak görmemeliler” dedi.

“BİZİMLE YÜRÜYECEK YOLU YOKTUR”

Kılıçdaroğlu, “Bizim yanımızda bulunup, yüreğindeki kini, intikam duygusunu öldürmemişse bizimle yürüyecek bir yolu yoktur. Bizler hünkardan öğrendiğimiz üzere, tüm inançlara, o inançların tüm mensuplarına, o inançların tüm farklı yorumlarına saygı duyar saygı gösteririz. Bizler kişisel hırslarımızdan, ihtiraslardan arınmalıyız. İyilikte ve adalette yarışmalı, bunun mücadelesini vermeliyiz. Helalleşmeliyiz, kucaklaşmalıyız, barışmalıyız” diye konuştu.

“EL BİRLİĞİYLE KURACAĞIZ”

“İhtiyacımız olan, hünkarın aslanla ceylanı kucağında buluşturan huzur, güven ve kardeşlik duygusudur” diyen Kılıçdaroğlu, “Aslan ile ceylanın bir arada, huzur ve güven içinde kardeşçe yaşayacağı bir ülkeyi el birliğiyle kuracağız. Beraber kurmalıyız, birlikte kurmalıyız. 85 milyon birlikte kurmalıyız” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasını “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün kurucusu olduğu cumhuriyetimizi ikinci yüzyılda Allah’ın izniyle demokrasiyle taçlandıracağız” diyerek sonlandırdı.

TÜRBEYİ ZİYARET ETTİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti heyetiyle birlikte Hacıbektaş ilçesinde Hünkar Hacı Bektaş Veli türbesini ve çilehaneyi ziyaret etti.

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