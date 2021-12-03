Kılıçdaroğlu için “Mekan bastı” diyen Süleyman Soylu’ya ateş püskürdü! “Sen sıranı bekle!”





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enflasyon rakamları açıklandıktan sonra TÜİK'e giden ve içeri alınmadığı için kurumun önünde açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise Soylu'ya çok sert ifadelerle yüklendi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kasım ayı ve yıllık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) gitti. Randevusu olmadığı için içeri alınmayan Kılıçdaoğlu, kurum önünde açıklama yaptı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #tüik #kemalkılıçdaroğlu #süleymansoylu #enginözkoç #haber #haberler #haberizle #chp #cumhuriyethalkpartisi