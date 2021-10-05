CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, iktidar ile yeraltı dünyasını bağlantısını ifşa etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #receptayyiperdoğan #chp #yeraltıdünyası #gündem #politika #chpgruptoplantısı #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu iktidar ile yeraltı dünyasının bağlantısını ifşa etti! Erdoğan ne diyecek?